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Генерал США про російські війська біля кордонів України: поки не бачимо агресивних дій

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Середа 03 листопада 2021 16:01
Генерал США про російські війська біля кордонів України: поки не бачимо агресивних дій Фото: голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати спостерігають значну кількість російських військових пересувань уздовж кордону України. Однак США поки не бачать особливо агресивних дій з їхнього боку.

Про це заявив глава комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Що ми спостерігаємо, так це значна кількість військових переміщень з російського боку на кордоні з Україною. По суті, нічого відверто агресивного. Ми бачили це раніше... Що це означає? Ми поки не знаємо, занадто рано говорити", - заявив він.

Нагадаємо, в розвідці Міноборони України заявили, що на кордонах країни зосереджені близько 90 тисяч російських військових.

Раніше повідомлялося, після публікації Washington Post про нарощування російських військ біля кордонів України - Міністерство оборони спростувало цю інформацію.

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