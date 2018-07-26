Екс-президента Вірменії звинуватили у повалення конституційного ладу

Йому загрожує до 15 років ув'язнення

Другого президента Вірменії Роберта Кочаряна звинуватили у повалення Конституційного ладу Вірменії. Про це повідомила прес-служба Спеціальної слідчої служби республіки.

Наголошується, що Кочаряну загрожує до 15 років ув'язнення.

"На основі достатності доказів, зібраних в рамках досудового слідства по кримінальній справі щодо подій 1-2 березня 2008 року, 26 липня 2018 року колишньому президенту Вірменії Роберту Кочаряну було пред'явлено звинувачення по першій частині статті № 300.1 КК Вірменії за те, що він за попередньою змовою з іншими особами скинув Конституційний лад Республіки Вірменія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у лютому-березні 2008 року у Вірменії пройшла серія протестів проти порушень на президентських виборах, що відбулися 19 лютого. Мітинги були організовані прихильниками кандидата на цих виборах першого президента Вірменії Левона Тер-Петросяна. Серед організаторів маніфестацій був і нинішній прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Це відбулося на тлі масових антиурядових акцій, організованих Николом Пашиняном.



Також в ході зіткнення мітингувальників з силовиками загинуло не менше восьми демонстрантів і один військовослужбовець, тому справу, в рамках якого Кочаряну пред'явлено звинувачення, у Вірменії називає "справою 1 березня".



Після масових заворушень Пашинян був оголошений в розшук. Він добровільно здався владі, і в січні 2010 року його засудили на сім років за звинуваченням в організації масових заворушень. У травні 2011 року Пашинян вийшов на свободу по амністії на честь двадцятиріччя незалежності Вірменії.



20 липня нинішнього року Пашинян заявив, що процес над Кочаряном не повинен перетворитися на політичну розправу.

Нагадаємо, що Спеціальна слідча служба Вірменії пред'явила звинувачення членам сім'ї екс-президента країни Сержа Саргсяна.