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Генерал-майора ФСБ в отставке Лаптева нашли мертвым в Москве, - росСМИ

15:15 21.08.2026 Пт
2 мин
В свое время он отвечал в органах за информационную безопасность
aimg Валерия Абабина
Генерал-майора ФСБ в отставке Лаптева нашли мертвым в Москве, - росСМИ Фото: генерал-майор ФСБ в отставке Игоря Лаптева (росСМИ)
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В Москве в квартире на Верхней Красносельской улице нашли тело генерал-майора ФСБ в отставке Игоря Лаптева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".

По данным российских изданий, тело генерал-майора ФСБ в отставке Игоря Лаптева было обнаружено в квартире на Верхней Красносельской улице в Москве. Это произошло днем 20 августа.

Ссылаясь на источники, СМИ пишут, что 83-летний Лаптев, вероятно, покончил с собой, он погиб от огнестрельного ранения в голову. О предсмертной записке или мотивах возможного суицида не сообщается.

Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане. После этого он долгое время служил в КГБ и ФСБ, где занимался вопросами информационной безопасности.

В конце 1990-х годов Лаптев занимал должность замминистра по налогам и сборам. С 1998 года он возглавлял совет директоров ЗАО "Информтехника и связь", специализирующийся на разработке и производстве интегрированных систем защищенной профессиональной связи для государственных и корпоративных структур.

Напомним, в июле 2025 года умер эксминистр транспорта РФ Роман Старовойт - его нашли мертвым с огнестрельным ранением всего через несколько часов после того, как Путин подписал указ об его увольнении.

Также ранее в Москве нашли мертвым топ-менеджера Алексея Коршенко, бывшего директора терминала деловой авиации в Шереметьево – следствие рассматривало версию самоубийства, а коллеги утверждали, что незадолго до смерти он потерял должность.

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