Генерал-майора ФСБ в отставке Лаптева нашли мертвым в Москве, - росСМИ

В Москве в квартире на Верхней Красносельской улице нашли тело генерал-майора ФСБ в отставке Игоря Лаптева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время" .

По данным российских изданий, тело генерал-майора ФСБ в отставке Игоря Лаптева было обнаружено в квартире на Верхней Красносельской улице в Москве. Это произошло днем 20 августа.

Ссылаясь на источники, СМИ пишут, что 83-летний Лаптев, вероятно, покончил с собой, он погиб от огнестрельного ранения в голову. О предсмертной записке или мотивах возможного суицида не сообщается.

Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане. После этого он долгое время служил в КГБ и ФСБ, где занимался вопросами информационной безопасности.

В конце 1990-х годов Лаптев занимал должность замминистра по налогам и сборам. С 1998 года он возглавлял совет директоров ЗАО "Информтехника и связь", специализирующийся на разработке и производстве интегрированных систем защищенной профессиональной связи для государственных и корпоративных структур.