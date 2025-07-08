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Не с руки: в Кремле не выразили соболезнования после смерти экс-министра Старовойта

Вторник 08 июля 2025 14:18
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Не с руки: в Кремле не выразили соболезнования после смерти экс-министра Старовойта Фото: Дмитрий Песков, спикер Кремля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Кремле не продемонстрировали огорчения после гибели экс-министра финансов Романа Старовойта, заявив "что это не с руки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Журналисты поинтересовались у спикера Путина, почему Кремль не выразил соболезнования по поводу гибели Старовойта, которого нашли мертвым всего через несколько часов после отставки.

"В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Разумеется, президенту было немедленно об этом доложено. И, конечно же, информация такого рода, она всегда такая трагическая и печальная", - сказал он сдержанно.

На уточняющий вопрос, насколько в Кремле были шокированы самой последовательностью событий: увольнение утром и смерть в тот же день Песков ответил.

"Слушайте, это не может не шокировать. Конечно, это шокировало и нас. Но идет следствие, и это следствие призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это, скажем, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам", - сообщил спикер российского диктатора.

Что известно о смерти Старовойта

Напомним, 7 июля в Московской области был найден мертвым 53-летний Роман Старовойт - бывший министр транспорта России. Его тело обнаружили с огнестрельным ранением. Всего за несколько часов до этого на сайте президента РФ опубликовали указ Владимира Путина об увольнении Старовойта с должности министра.

Также Старовойт был губернатором Курской области до мая 2024 года - за несколько месяцев до начала Курской операции украинских воинов.

Его преемника Алексея Смирнова арестовали в апреле этого года. Экс-губернатора подозревают в том, что он вместе с заместителем и другими чиновниками похитил более миллиарда рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений у границы с Украиной.

По версии следствия, деньги присвоили через фиктивные строительные работы, а построенные объекты оказались некачественными и не соответствовали проекту.

Также недавно стало известно о загадочной гибели вице-президента российской компании "Транснефть" Андрея Бадалова.

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