В Кремле не продемонстрировали огорчения после гибели экс-министра финансов Романа Старовойта, заявив "что это не с руки".

Журналисты поинтересовались у спикера Путина, почему Кремль не выразил соболезнования по поводу гибели Старовойта, которого нашли мертвым всего через несколько часов после отставки.

"В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Разумеется, президенту было немедленно об этом доложено. И, конечно же, информация такого рода, она всегда такая трагическая и печальная", - сказал он сдержанно.

На уточняющий вопрос, насколько в Кремле были шокированы самой последовательностью событий: увольнение утром и смерть в тот же день Песков ответил.

"Слушайте, это не может не шокировать. Конечно, это шокировало и нас. Но идет следствие, и это следствие призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это, скажем, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам", - сообщил спикер российского диктатора.