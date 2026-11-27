Украинский дрон-перехватчик Bullet производства компании "Генерал Черешня" занял второе место по количеству уничтоженных российских ударных беспилотников Shahed за месяц среди всех средств поражения. За этот период перехватчик ликвидировал 1200 вражеских "Шахедов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные производителя.

Секрет успеха этого дрона

Как отмечают в компании, такой результат стал следствием системной работы и наращивания присутствия в сегменте перехватчиков дронов.

В частности, доля Bullet в продажах перехватчиков через "еБалы" в программе "Армия дронов. Плюс" среди всех производителей выросла с 14,65% в сентябре до 23,65% в октябре и достигла 36,75% в ноябре.

Таким образом, сейчас примерно треть продаж дронов-перехватчиков для борьбы с "Шахедами" через Brave1 Market приходится именно на Bullet.

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В то же время, компания "Генерал Черешня" продолжает удерживать первое место по общему количеству уничтоженных воздушных целей среди производителей беспилотных систем.

Что нужно знать о Bullet

Перехватчик Bullet предназначен для борьбы с ударными беспилотниками противника. Пока производитель развивает направление беспилотных систем для противодействия российским средствам воздушного нападения и готовит перехватчики в нескольких модификациях.

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В компании добавляют, что результаты применения Bullet демонстрируют рост роли украинских беспилотных систем в противодействии враждебным ударным БПЛА и развитию эффективных средств перехвата воздушных угроз.