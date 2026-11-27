Український дрон-перехоплювач Bullet виробництва компанії "Генерал Черешня" посів друге місце за кількістю знищених російських ударних безпілотників Shahed за місяць серед усіх засобів ураження. За цей період перехоплювач ліквідував 1200 ворожих "Шахедів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані виробника.

Секрет успіху цього дрону

Як зазначають у компанії, такий результат став наслідком системної роботи та нарощування присутності у сегменті дронів-перехоплювачів.

Зокрема, частка Bullet у продажах перехоплювачів через "єБали" у програмі "Армія дронів. Плюс" серед усіх виробників зросла з 14,65% у вересні до 23,65% у жовтні та сягнула 36,75% у листопаді.

Таким чином, наразі приблизно третина продажів дронів-перехоплювачів для боротьби із "Шахедами" через Brave1 Market припадає саме на Bullet.

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Водночас компанія "Генерал Черешня" продовжує утримувати перше місце за загальною кількістю знищених повітряних цілей серед виробників безпілотних систем.

Що варто знати про Bullet

Перехоплювач Bullet призначений для боротьби з ударними безпілотниками противника. Наразі виробник розвиває напрямок безпілотних систем для протидії російським засобам повітряного нападу та готує перехоплювачі у кількох модифікаціях.

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У компанії додають, що результати застосування Bullet демонструють зростання ролі українських безпілотних систем у протидії ворожим ударним БпЛА та розвитку ефективних засобів перехоплення повітряних загроз.