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Генерал Британії назвав умову застосування Росією ядерної зброї та озвучив ймовірну ціль

Фото: генерал Британії назвав умову застосування Росією ядерної зброї та назвав ймовірну ціль (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія може застосувати ядерну зброю у разі успішного контрнаступу ЗСУ. Ймовірною ціллю може стати той підрозділ українських військ, які вестиме наступальні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерала сера Річарда Берронса, колишнього голову Об'єднаного командування Збройних сил Великобританії в інтерв'ю ВВС.

Він зазначив, що для свого "захисту" росіяни можуть піти на такий безпрецедентний крок, як вперше за 75 років застосування ядерної зброї.

"Якщо Україна зможе зібрати ресурси для наступу і якщо Україна дійсно досягне успіхів, то ми повинні прийняти той факт, що використання малого ядерного боєприпасу буде повністю відповідати російській військовій доктрині, у розумінні російських політиків і військових", - сказав Берронс.

Він пояснює, що згідно з доктриною РФ, ядерна зброя може бути застосована у відповідь на ядерну атаку, а також у разі іншої агресії, яка "ставить під загрозу існування держави, та атаки на критично важливі об'єкти".

"Йдеться не про міжконтинентальні балістичні ракети, а про малий ядерний боєприпас для зриву наступу, який в очах російської влади загрожуватиме інтересам держави", - уточнює Берронс.

Він зазначив, що експерти висувають різні версії того, що може стати об'єктом російського ядерного удару з розкидом від демонстраційної детонації над морем до обстрілу Києва.

"Найімовірнішим сценарієм може бути удар по підрозділах української армії, які ведуть наступ, який російські війська не можуть стримати інакше", - вважає британський генерал.

Загроза ядерного удару по Україні

Нагадаємо, нещодавно в Інституті вивченні війни також припускали, що російський диктатор Володимир Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на окуповані Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Зазначимо, у Росії неодноразово згадували про ядерну зброю. Так, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Москва завдасть ядерного удару в разі відповіді.

Тим часом президент РФ Володимир Путін заявив, що ядерна війна не повинна бути ніколи розв'язана.

Додамо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що світ знаходиться за крок від ядерного знищення.

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Володимир ПутінЯдерна війна