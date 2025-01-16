Гендиректор TikTok планирует посетить инаугурацию Трампа

Генеральный директор TikTok Шоу Цзи Чу планирует посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Тот же хочет "сохранить" соцсеть от блокировки в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как отмечает издание, новость о приглашении Шоу Цзи Чу появилась тогда, когда до запрета TikTok в США осталось три дня. Соцсеть заблокируют 19 января - за день до инаугурации Трампа.

Как сообщили источники Axios, инаугурационный комитет новоизбранного президента сам прислал приглашение гендиректору TikTok. Он должен сидеть рядом с Илоном Маском, Марком Цукербергом и Джеффом Безосом.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что будущий американский лидер будет пытаться "сохранить" TikTok в США.

Однако пока непонятно, что именно планирует делать Трамп, чтобы "уберечь" соцсеть от запрета, если его материнская китайская компания ByteDance таки не продаст его американской.

"Мы собираемся найти способ сохранить его, но защитить данные людей", - отметил Волтц.

Он добавил, что команда Трампа может подготовить "исполнительные приказы", которые предусматривают, что TikTok продолжит работать в стране, однако с определенными условиями, среди них - защита данных американцев.

В то же время профессор права Университета Миннесоты и экс-советник по национальной безопасности Министерства юстиции Алан Розенштейн отметил, что исполнительные приказы "не являются магическими документами", которые бы остановили запрет на вступление в силу закона.

"TikTok все равно будет запрещен. И для Apple и Google все еще будет незаконно вести с ними бизнес", - подчеркнул он.