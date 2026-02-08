Гендиректор The Washington Post объявил об отставке: какова причина

"После двух лет преобразований в The Washington Post сейчас для меня пришло время уйти. Я хочу поблагодарить Джеффа Безоса за его поддержку и руководство на протяжении всего моего пребывания на посту генерального директора и издателя. Это учреждение не могло бы иметь лучшего владельца", - написал в письме Льюис.

Он добавил, что за время его пребывания на посту были приняты "сложные решения", чтобы обеспечить устойчивое будущее WP, чтобы издание, по словам чиновника, могло еще много лет подряд ежедневно публиковать "высококачественные незаангажированные новости для миллионов потребителей".

Обязанности руководителя теперь будет исполнять финансовый директор газеты Джефф ДʼОнофрио.

Профсоюз The Washington Post отметил, что "уход Льюиса давно назрел". В то же время гильдия призвала владельца издания Джеффа Безоса отменить увольнение.

На днях стало известно, что WP уволит более 300 журналистов и сократит местный, международный и спортивный отделы в рамках массовых чисток, устроенных Безосом. Он считает, что медиа якобы "зря тратило средства" и "не удовлетворяло потребности читателей".