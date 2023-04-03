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Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит РФ, чтобы обсудить ситуацию на ЗАЭС

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Понедельник 03 апреля 2023 18:22
Гендиректор МАГАТЭ в среду посетит РФ, чтобы обсудить ситуацию на ЗАЭС Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 5 апреля, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Россию. В частности, он намерен обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель МАГАТЭ сообщил, что Гросси посетит Калининград.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Калининград в среду в рамках продолжающихся консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции Украины во время войны", - сказал представитель агентства .

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с марта прошлого года и сейчас находится под управлением российского атомного агентства "Росатом".

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 29 марта прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

Ранее Гросси также сообщил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.

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