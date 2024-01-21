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Гендиректор МАГАТЭ вскоре приедет в Украину, - министр энергетики

Киев, Воскресенье 21 января 2024 01:50
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Гендиректор МАГАТЭ вскоре приедет в Украину, - министр энергетики Фото: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что вскоре в Украину приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Об этом заявил Министр энергетики Украины Герман Галущенко передает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

Галущенко сказал, что ситуация на Запорожской АЭС становится все хуже и хуже

"Продолжается процесс деградации оборудования. Россияне допустили экспертов к реакторам с третьей попытки, но это не меняет общей картины", - сообщил министр энергетики.

По словам министра, вскоре в Украину приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"В ближайшее время в Украину приедет Гросси. Возможно он посетит Запорожскую АЭС перед этим. К этому сейчас приковано внимание всего мира. Присутствие россиян там - это постоянная опасность", - сказал Галущенко.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС находится под оккупацией россиян с 4 марта 2022 года. Станцию постоянно обстреливали российские военные, тем самым нарушая ядерную безопасность.

Ранее мы писали, что 18 января эксперты МАГАТЭ снова посетили ЗАЭС и обнаружили мины по периметру станции.

Также мы писали, что уменьшилось количество российских военных на Запорожской АЭС и в Энергодаре.

К тому же россияне допустили сотрудников "Росатома", которые незаконно получили доступ к секретным данным. За это США пригрозили России ядерными санкциями.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Ядерная безопасность
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