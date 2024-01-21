Гендиректор МАГАТЕ незабаром приїде до України, - міністр енергетики

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що невдовзі до України приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко, передає РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

Галущенко сказав, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі гіршою і гіршою.

"Продовжується процес деградації обладнання. Росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це не змінює загальної картини", - повідомив міністр енергетики.

За словами міністра, невдовзі до України приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там - це постійна небезпека", - сказав Галущенко.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС перебуває під окупацією росіян з 4 березня 2022 року. Станцію постійно обстрілювали російські військові, тим самим порушуючи ядерну безпеку.

Раніше ми писали, що 18 січня експерти МАГАТЕ знову відвідали ЗАЕС та виявили міни по периметру станції.

Також ми писали, що зменшилася кількість російських військових на Запорізькій АЕС та в Енергодарі.

До того ж росіяни допустили співробітників "Росатому", які незаконно отримали доступ до секретних даних. За це США пригрозили Росії ядерними санкціями.