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Гендиректор МАГАТЕ їде до Ірану. Будуть обговорювати ядерну програму

Новость на русском → Тегеран, Четвер 18 лютого 2021 09:53
Гендиректор МАГАТЕ їде до Ірану. Будуть обговорювати ядерну програму Фото: Рафаель Гроссі (flickr com iaea)
Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у суботу відвідає Іран. Сторони планують обговорити співпрацю щодо ядерної програми.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter постійний представник Ісламської Республіки Іран (ІРІ) при міжнародних організаціях у Відні Казем Гаріб Абаді.

При цьому дипломат додав, що нове законодавство, яке передбачає обмеження доступу інспекторів МАГАТЕ, буде імплементовано з 23 лютого.

"Генеральний директор МАГАТЕ вирушає у суботу до Тегерана для проведення технічних дискусій з Організацією атомної енергії Ірану щодо шляхів продовження співпраці у світлі нових домовленостей та розвитку ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 січня влада Ірану офіційно повідомила в Міжнародне агентство з атомної енергії про намір збагачувати уран до 20%. Ядерна угода між Іраном та світовими країнами передбачає ліміт для Тегерана в 3,67%.

Раніше повідомлялося, що Іран планує відновити виробництво збройового урану.

Крім цього, президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. При цьому він вважає, що зробити це буде складно.

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