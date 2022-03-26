Кулеба закликав бойкотувати "Ашан", який залишився працювати в Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати французьку мережу супермаркетів "Ашан". Компанія залишається працювати на території Росії та отримувати прибутки на крові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Twitter.
"Я закликаю всіх клієнтів і партнерів по всьому світу бойкотувати Auchan", - написав він.
Як зазначив міністр, відмовляючись припинити підприємницьку діяльність в Росії, Auchan Holding робить свідомий вибір для подальшого спонсорування російських звірств в Україні та отримання прибутків на крові.
Auchan Holding - французька корпорація, представлена в багатьох країнах світу. Один із найбільших у світі операторів роздрібних мереж. Компанія продовжує працювати на території Росії.
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