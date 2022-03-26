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Кулеба закликав бойкотувати "Ашан", який залишився працювати в Росії

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Україна, Субота 26 березня 2022 10:49
Кулеба закликав бойкотувати "Ашан", який залишився працювати в Росії Фото: Дмитро Кулеба закликав бойкотувати "Ашан", (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати французьку мережу супермаркетів "Ашан". Компанія залишається працювати на території Росії та отримувати прибутки на крові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Twitter.

"Я закликаю всіх клієнтів і партнерів по всьому світу бойкотувати Auchan", - написав він.

Як зазначив міністр, відмовляючись припинити підприємницьку діяльність в Росії, Auchan Holding робить свідомий вибір для подальшого спонсорування російських звірств в Україні та отримання прибутків на крові.

Auchan Holding - французька корпорація, представлена в багатьох країнах світу. Один із найбільших у світі операторів роздрібних мереж. Компанія продовжує працювати на території Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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