Кулеба закликав бойкотувати "Ашан", який залишився працювати в Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати французьку мережу супермаркетів "Ашан". Компанія залишається працювати на території Росії та отримувати прибутки на крові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Twitter.

"Я закликаю всіх клієнтів і партнерів по всьому світу бойкотувати Auchan", - написав він.

Як зазначив міністр, відмовляючись припинити підприємницьку діяльність в Росії, Auchan Holding робить свідомий вибір для подальшого спонсорування російських звірств в Україні та отримання прибутків на крові.

Auchan Holding - французька корпорація, представлена в багатьох країнах світу. Один із найбільших у світі операторів роздрібних мереж. Компанія продовжує працювати на території Росії.