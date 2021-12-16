Генасамблея ООН прийняла скандальну резолюцію Росії про нацизм. Україна була проти
Генеральна Асамблея ООН 16 грудня схвалила російську резолюцію про боротьбу з героїзацією нацизму, неонацизму та іншими практиками. Цей документ не підтримали Україна і США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Генасамблеї ООН.
Російську резолюцію підтримали представники 130 країн, утрималися - 49. Україна і США проголосували проти.
Резолюцію про боротьбу з героїзацією нацизму Росія намагається протягнути протягом декількох років. Документ рекомендує країнам вжити заходів щодо запобігання переглядом підсумків Другої світової війни.
Проти російського документа виступають США, Україна і більшість країн Європи. Як пояснювали в українському Міністерстві закордонних справ, текст документа замовчує факт того, що завершення Другої світової війни не стало перемогою над тоталітарними ідеологіями.
Крім того, зазначали в МЗС, російська резолюція не відображає результати Другої світової війни, що призвели до зміцнення комуністичного режиму і поневолення деяких народів Європи. Також Москва виправдовує підписання пакту Молотова-Ріббентропа.