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Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию России о нацизме. Украина была против

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Нью-Йорк, Четверг 16 декабря 2021 23:16
Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию России о нацизме. Украина была против Фото: Генассамблея ООН поддержала российскую резолюцию о борьбе с нацизмом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральная ассамблея ООН 16 декабря одобрила российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими практиками. Этот документ не поддержали Украина и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеии ООН.

Российскую резолюцию поддержали представители 130 стран, воздержались - 49. Украина и США проголосовали против.

Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма Россия пытается протянуть на протяжении нескольких лет. Документ рекомендует странам принять меры по предотвращению пересмотром итогов Второй мировой войны.

Против российского документа выступают США, Украина и большинство стран Европы. Как поясняли в украинском Министерстве иностранных дел, текст документа замалчивает факт того, что завершение Второй мировой войны не стало победой над тоталитарными идеологиями.

Кроме того, отмечали в МИДе, российская резолюция не отражает результаты Второй мировой войны, приведшие к укреплению коммунистического режима и порабощения некоторых народов Европы. Также Москва оправдывает подписания пакта Молотова-Риббентропа.

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ООН Российская Федерация
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