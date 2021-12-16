Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию России о нацизме. Украина была против

Генеральная ассамблея ООН 16 декабря одобрила российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими практиками. Этот документ не поддержали Украина и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеии ООН .

Российскую резолюцию поддержали представители 130 стран, воздержались - 49. Украина и США проголосовали против.

Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма Россия пытается протянуть на протяжении нескольких лет. Документ рекомендует странам принять меры по предотвращению пересмотром итогов Второй мировой войны.

Против российского документа выступают США, Украина и большинство стран Европы. Как поясняли в украинском Министерстве иностранных дел, текст документа замалчивает факт того, что завершение Второй мировой войны не стало победой над тоталитарными идеологиями.

Кроме того, отмечали в МИДе, российская резолюция не отражает результаты Второй мировой войны, приведшие к укреплению коммунистического режима и порабощения некоторых народов Европы. Также Москва оправдывает подписания пакта Молотова-Риббентропа.