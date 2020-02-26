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Генасамблея ООН підтримує Україну в питанні повернення Криму, - МЗС

Новини » Політика     26.02.2020 - 11:50
Генасамблея ООН підтримує Україну в питанні повернення Криму, - МЗС
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

На полях ГА ООН обговорювалося посилення підтримки України

На полях Генеральної асамблеї ООН обговорили посилення підтримки України в питанні повернення окупованого Криму. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами очільника МЗС, в рамках Генасамблеї ООН вже сформувалася певна міжнародна коаліція, яка підтримує України в питанні повернення Криму. Він наголосив, що підтримка України повинна посилюватися.

"В рамках ООН сформувалась міжнародна коаліція держав, які активно підтримує Україну в кримському питанні. Я вчора тільки повернувся з ООН. Мав зустрічі з генеральним секретарем ООН, з президентом сесії. Ми говорили якраз проте, що ця підтримка існує і її треба посилювати", - повідомив Пристайко.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Пристайко закликав Раду ООН з прав людини приділяти більше уваги правам громадян на окупованих територіях України. Пристайко також відзначив важливість більш тісної співпраці у сфері захисту прав людини та її основних свобод.

Як писало РБК-Україна, 20 лютого Генеральна асамблея ООН провела засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Україну в дебатах представляв міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

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