Генассамблея ООН поддерживает Украину в вопросе возвращения Крыма, - МИД

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

На полях ГА ООН обсуждалось усиление поддержки Украины

На полях Генеральной ассамблеи ООН обсудили усиление поддержки Украины в вопросе возвращения оккупированного Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы МИД, в рамках Генассамблеи ООН уже сформировалась некая международная коалиция, которая поддерживает Украину в вопросе возвращения Крыма. Он подчеркнул, что поддержка Украины должна усиливаться.

"В рамках ООН сформировалась международная коалиция государств, которые активно поддерживают Украину в крымском вопросе. Я вчера только вернулся из ООН. Провел встречи с генеральным секретарем ООН, с президентом сессии. Мы говорили как раз о том, что эта поддержка существует и ее надо усиливать", - сообщил Пристайко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Пристайко призвал Совет ООН по правам человека уделять больше внимания правам граждан на оккупированных территориях Украины. Пристайко также отметил важность более тесного сотрудничества в сфере защиты прав человека и его основных свобод.

Как писало РБК-Украина, 20 февраля Генеральная ассамблея ООН провела заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Украину в дебатах представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.