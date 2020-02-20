У Генасамблеї ООН почалося засідання по Україні

У Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй розпочалося засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє РБК-Україна.

Від України в дебатах бере участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Раніше речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що засідання генеральної Асамблеї відбудеться за пунктом порядку денного "Ситуація на окупованих територіях України"

При цьому він додав, що з початку російської агресії у 2014 році в Генеральній Асамблеї ООН були схвалені сім важливих резолюцій: про територіальну цілісність України і захист прав людини на Кримському півострові, а також про проблеми мілітаризації частин Чорного і Азовського морів

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував, що в кінці лютого здійснить робочий візит до США, щоб взяти участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН. Пристайко також планує відвідати Держдепартамент і Конгрес США.