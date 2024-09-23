Генассамблея ООН утвердила "Пакт ради будущего" несмотря на демарш России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки и страницу президента Владимира Зеленского в соцсети Х.

Документ был принят не без сопротивления делегации страны-агрессора. Представитель России пытался внести свои поправки, угрожая отказом поддержать согласованный документ.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин вынес на голосование поправку о "принципе невмешательства". По его словам, это якобы важно для стран Глобального юга, чтобы "коллективный Запад" не навязывал им свою волю.

Вершинин назвал проект документ "лицемерным" и раскритиковал генерального секретаря Антониу Гутерреша за якобы нежелание учесть все предложения в проекте. В случае отказа поддержать поправку РФ, Вершинин пригрозил "дистанцироваться" от консенсусного принятия документа.

Однако российские поправки были отклонены 143 голосами. Президент Генассамблеи Филемон Янг объявил Пакт принятым и подписал его.

Что предусматривает "Пакт ради будущего"

Документ на 42-страницах содержит перечень намерений стран по решению глобальных проблем - от военных конфликтов и изменения климата, до искусственного интеллекта и реформирования ООН и глобальных институтов.

В частности, документ содержит разделы "Устойчивое развитие и финансирование развития", "Международный мир и безопасность", "Наука, технологии, инновации и цифровое сотрудничество", "Молодежь и будущие поколения".

В разделе о мире и безопасности отмечается, что "бедствие войны приобретает новые и более опасные формы". Сегодня "мир ближе к ядерной конфронтации, чем когда-либо со времени окончания Холодной войны".

Также в пакте отмечается, что страны обязуются действовать "коллективно для поддержания и восстановления международного мира и безопасности на суше, море, в космосе, в киберпространстве и в других новых сферах". Это нужно "для более эффективного противодействия взаимосвязанным глобальным угрозам и выполнения обещаний, содержащихся в Уставе ООН".

Реакция президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие "Пакта ради будущего". По его мнению, безопасное будущее возможно только при условии завершения войны в Украине.

Глава государства отметил, что "несмотря на все препятствия, в частности попытки России сорвать принятие документа, мир сумел объединиться вокруг видения справедливого и безопасного будущего".

По мнению президента, это будущее возможно лишь при условии завершения крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой в соответствии с "Формулой мира", основанной на целях и принципах Устава ООН, а также объективной потребности в глобальной безопасности.

"Мир нуждается в лидерстве и решимости. Украина готова работать со всеми ответственными странами на этом пути", - добавил он.