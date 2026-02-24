Генассамблея ООН приняла резолюцию о мире в Украине: США воздержались

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о прочном мире в Украине. В ходе голосования США воздержались.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X и комментарий спикера МИД Георгия Тихого.
"Я приветствую принятие сегодня резолюции ГА ООН "Поддержка прочного мира в Украине", инициированной Украиной. В решающие моменты международное сообщество должно занимать четкую позицию. Сегодня оно это сделало", - написал Сибига.
По его словам, это не просто очередное голосование, а подтверждение того, что Украина не одинока и что принципы Устава ООН по-прежнему имеют значение.
Всего резолюцию поддержали 107 государств. Как отметил Сибига, Украина будет продолжать действовать - решительно и последовательно - для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.
Как обратил внимание спикер украинского МИД, для Украины не стало удивлением, что США воздержались.
"А вот что реально стало удивлением и приятным, так это количество голосов на табло", - отметил Тихий.
По его словам, до голосования было пять дней напряженной работы всей дипломатической системы - от постоянного представительства Украины в ООН и всех заграничных дипломатических учреждений до министра Сибиги, который лично убеждал страны поддержать резолюцию.
Спикер рассказал, что в Нью-Йорк для борьбы за голосование прибыла заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца.
"На самом деле стремились выйти на 90+ голосов, чтобы был достойный результат по сравнению с прошлым годом. А получилось 107. Это отличный результат и реально очередная победа украинской дипломатии в измерении международных организаций", - подчеркнул Тихий.
Напомним, Генассамблея ООН 24 февраля 2025 года поддержала резолюцию "Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине", выдвинутую Украиной в соавторстве с более чем 50 странами.
Документ получил 93 голоса за и содержит требование к России немедленно и безусловно вывести все свои войска с территории Украины.
Против украинского проекта проголосовали 18 стран, среди которых неожиданно оказались США.