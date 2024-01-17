Генассамблея ООН проведет встречу в канун второй годовщины вторжения России в Украину

По словам Кислицы, 23 февраля должно состояться заседание Генеральной Ассамблеи в соответствии с пунктом повестки дня "О ситуации на временно оккупированных территориях Украины".

"Мы работаем, чтобы 23 февраля состоялись полноценные дебаты Генеральной Ассамблеи, посвященные только Украине", – рассказал Кислица.

Он отметил, что Украина также работает над тем, чтобы на заседании Совета Безопасности ООН ситуации состоялись обсуждения, связанные с российской агрессией.

"Мы намерены проинформировать страны ООН о том, где мы находимся в вопросе привлечения России к ответственности за военные преступления и преступления против человечности", – подчеркнул он.

Военные преступления российских войск в Украине

Ранее сообщалось, что ООН признали военные преступления россиян во время полномасштабной войны в Украине.

Также мы писали, что ООН нашла новые доказательства совершения Россией военных преступлений в Украине. В частности, Россия разрушает гражданские объекты, насилует и депортирует детей в Россию.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что задокументировано более ста тысяч нарушений российскими оккупантами закона и обычаев войны российскими оккупантами.

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