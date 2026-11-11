Gemini собрал досье на пользователей: Google разрешила проверить каждый факт

Google интегрирует в Gemini инструмент, позволяющий контролировать, что именно ИИ запомнил о пользователе. Новая функция Memory Summary позволяет просматривать, изменять и удалять сохраненную информацию, чтобы чат-бот не использовал устаревшие или нежелательные данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9To5Mac.
В веб-версии сервиса новая панель доступна в меню настроек в разделе Personal Intelligence .
Система формирует списки по нескольким основным категориям:
Все накопившиеся факты отображаются в виде маркированных списков.
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Для коррекции данных разработчики предусмотрели текстовое поле в нижней части интерфейса. Вносить изменения или удалять устаревшую информацию можно обычными запросами.
К примеру, пользователь может написать просьбу добавить информацию о владении иностранным языком или удалить старый номер телефона.
Если промпт сформулирован нечетко, нейросеть задает уточняющие вопросы, чтобы убедиться в точности итоговых данных.
Для более масштабного редактирования предусмотрена специальная кнопка с иконкой карандаша в правом верхнем углу. Кроме этого, в дополнительном меню появился раздел Memory history, показывающий хронологию: когда именно и какие факты добавлялись или изменялись алгоритмом.
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Функция официально открыта для подписчиков тарифа Google AI, которые используют американский английский язык с включенными опциями Keep Activity и Memory .
На мобильных устройствах под управлением Android и iOS полноценное развертывание панели ожидается в ближайшее время. Интерфейс и функционал будут полностью дублировать вебверсию.