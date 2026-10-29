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Хегсет уволил топ-генерала из-за "слива" данных о войне в Украине, - CBS News

21:41 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Хегсет уволил топ-генерала из-за "слива" данных о войне в Украине, - CBS News Фото: Пит Хегсет уволил топгенерала Пентагона из-за Украины (Getty Images)
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Главного военного планировщика Пентагона Бретта Сильвию уволили с должности из-за якобы утечки секретной информации, которая касалась войны между Россией и Украиной, а также конфликта в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По данным чиновника Пентагона, генерал-лейтенант Бретт Сильвия не прошел три теста на полиграфе по разглашению тайных данных печати.

После этого дело было передано для расследования в Министерство юстиции США.

В то же время, другие источники в ведомстве подтвердили факт проверок на детекторе лжи, но заявили, что обвинения не соответствуют действительности.

Спикер Пентагона Шон Парнелл не назвал имя Сильвии напрямую, но подтвердил, что после масштабного расследования открытого доступа к информации "Министерство приняло необходимые кадровые меры для защиты конфиденциальных данных".

Бретт Сильвия возглавлял отдел стратегии, планов и политики Объединенного штаба (должность J5) и отвечал за долгосрочное военное планирование, в частности, координировал планы по Ирану.

Это уже второй генерал на этом посту, уволенный за время пребывания Пита Хегсета во главе Министерства обороны США.

Предшественник Сильвии генерал-лейтенант Джозеф Макги ушел в отставку в октябре 2025 года. Пока замену Сильвии еще не назначили.

Напомним, что недавно в оборонном ведомстве США принимали и другие резонансные решения относительно использования технологий в зоне боевых действий и обнародования засекреченных данных.

В частности, в Пентагоне отклонили запрос Сената расследовать ограничения Starlink и Starshield в Украине несмотря на соответствующее обращение со стороны представителей обеих партий.

Кроме того, Министерство обороны США изложило новые архивы об НЛО, обнародовав порцию засекреченных документов и свидетельств об аномальных явлениях у острова Каталина в Калифорнии.

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