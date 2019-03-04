У Гданську обрали нового мера

Фото: Олександра Дулькевич (wikipedia.org)

Новим мером Гданська стала Олександра Дулькевич

На виборах мера Гданська (Польща) перемогла юрист і чиновник місцевого самоврядування Олександра Дулькевич. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24

Повідомляється, що, за неофіційною інформацією, Дулькевич підтримали понад 82% виборців. Це означає, що за результатами першого туру вона обійшла 51-річного режисера Гжегожа Брауна і 46-річного активіста і бізнесмена Марка Скибу.

Зазначимо, Дулькевич будувала свою передвиборчу кампанію на продовженні місії Павла Адамовича. Вона обіцяла підвищити безпеку дорожнього руху, відкривати нові дитсадки, а також розвивати інфраструктуру Гданська.

Нагадаємо, в січні на попереднього мера Гданська Павла Адамовича на благодійному концерті напав чоловік з ножем. Потерпілий переніс п'ятигодинну операцію на серці і в області живота, але лікарям не вдалося врятувати його життя, і наступного дня він помер.

Обвинувачений у вбивстві Адамовича на допиті в прокуратурі не визнав провину. За версією слідства, нападник хотів помститися за нібито безпідставний термін тюремного ув'язнення.