У Гданську сьогодні проходять позачергові вибори мера

На крісло мера претендують три кандидати

В Гданьске (Польша) сегодня, 3 марта, проходят внеочередные выборы мэра после убийства Павла Адамовича. Об этом сообщает РБК-Украина з посиланням на Rzeczpospolita.

Как сообщается, избирательные участки работают с 7:00 до 21:00 по местному времени.

"На кресло мэра претендуют три кандидата: и.о. мэра и бывшая заместитель Адамовича 39-летняя Александра Дулькевич, 46-летний бизнесмен Марек Скиба и 51-летний журналист Гжегож Браун", - пишет издание.

Отмечается, что в случае, если один из кандидатов в сегодняшнем голосовании наберет более 50% голосов, выборы завершатся в первом туре.

Если нет - состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата с наибольшим количеством голосов.

Напомним, 13 января, на мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта напал мужчина с ножом.

14 января мэр Гданьска умер в больнице от полученных при нападении ножевых ранений.

Адамович перенес пятичасовую операцию на сердце и в области живота, но врачам не удалось спасти его жизнь.

РБК-Украина сообщало, что обвиняемый в убийстве Адамовича на допросе в прокуратуре не признал свою вину.

31 января министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский представил в сейме отчет о работе полиции в деле об убийстве мэра Гданьска.