ДБР закуповує програмне забезпечення у фірми-фігуранта свого розслідування, - "Слідство.Інфо"

Державне бюро розслідувань (ДБР) підписав угоду про купівлю програмного забезпечення Microsoft Office у фірми "Ай Ай Ті Трейдінг", яка фігурує в розслідуванні ДБР. Про це исообщает РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо"/

Тендер, який проводився за допомогою електронної системи ProZorro, був завершений 11 грудня 2019 року.

В аукціоні брали участь шість фірм, пропозиція "Ай Ай Ті Трейдінг" була найвигіднішою: 4 956 930 грн за 759 одиниць лота. У найближчого конкурента, фірми "Спан", пропозиція виявиляся дорожчою на 8 грн.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, "Ай Ай Ті Трейдінг" фігурує у кримінальному провадженні, пов'язаному з розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час держзакупівель у 2018 році.

За даними слідства, представники фірми у змові з посадовими особами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації завдали держбюджету України збитки на загальну суму майже 300 тис. грн.

У жовтні 2019 року Печерський райсуд Києва надав слідчим ДБР доступ до документації "Ай Ай Ті Трейдінг".

Також нещодавно ця компанія підписала договір з Управлінням справами Верховної Ради. Їм "Ай Ай Ті Трейдінг" за 2,6 млн гривень поставить понад 450 пакетів програмного забезпечення Office для комп'ютерів.

ДБР не вперше виробляє закупівлі у фігурантів власних розслідувань, стверджують журналісти. В середині грудня Бюро закупило техніки на 35 млн гривень у фігуранта розслідувань про розкрадання державних коштів. А до цього ДБР уклало договір на більш ніж 77 млн гривень з фірмою, яка раніше завищувала ціни на будматеріали при ремонті лікарні.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) вважає, що за підсумками 2019 року "не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогодення".

Як відомо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідування.

Додамо, що 27 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади голови Держбюро розслідувань. На його місце була призначена Ірина Венедиктова.