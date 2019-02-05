Начальника Голосіївського управління поліції Києва затримали на хабарі 34 тис. доларів

Посадовець вимагав 34 тис. доларів у фігуранта кримінального провадження

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на вымогательстве 34 тыс. долларов взятки исполняющего обязанности начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГБР.

Как отмечается, по предварительной информации, правоохранитель требовал от фигуранта уголовного производства 34 тыс. долларов за принятие мер в соответствии с действующим законодательством, в том числе организацию надлежащего рассмотрения заявления об уголовном правонарушении.

После получения второй части неправомерной выгоды в сумме, эквивалентной 15 тыс. долларов, полицейский был задержан следователями ГБР при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в г. Киеве и Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первую часть неправомерной выгоды правоохранитель получил ранее.

Решается вопрос относительно сообщения полицейскому о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

В случае доказательства вины лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: задержание злоумышленника (dbr.gov.ua)

Напомним, 31 января ГБР задержало заместителя председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

РБК-Украина писало, что в январе 2019 года в Украине правоохранители задержали 800 взяточников.