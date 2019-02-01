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У січні правоохоронці затримали 800 хабарників

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 22:54
У січні правоохоронці затримали 800 хабарників
Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2018 році 600 поліцейських були затримані за корупцію

У січні 2019 року в Україні правоохоронці затримали 800 хабарників. Про це заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий".

"У січні 800 хабарників затримали. У мене за минулий рік 600 поліцейських були затримані за корупцію. 177 митників, 159 фіскалів, у тому числі 60 прокурорів, і так далі", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні за останні 2 роки отримали вироки більше 2 тисяч хабарників. За словами Луценка, в Україні затримують по 10 хабарників в день. Генпрокурор зазначив, що за два роки 22 тисячі хабарників були направлені до суду.

Зазначимо, раніше правоохоронці затримали заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Крім того, на хабарі у 5 тис. доларів затримали співробітника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

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