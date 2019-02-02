У Сумській області затримали банду за вимагання грошей у підприємців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі затримані - раніше судимі особи

У Сумській області поліція затримала групу осіб, які вимагали кошти у місцевого підприємця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, всі четверо затримані – раніше судимі за майнові злочини насильницького характеру особи. Вони мали суттєвий вплив на криміногенну ситуацію в регіоні, підтримували злодійські традиції.

Один із затриманих є так званим "утримувачем злодійського общака" у Глухівському районі та має безпосереднє відношення до "злодія у законі" на прізвисько "Льора Сумський".

Співробітники Управління стратегічних розслідувань та спецпідрозділу "КОРД" затримали всіх на "гарячому", коли ті вимагали у одного з місцевих підприємців в черговий раз грошові кошти в сумі близько трьох тисяч гривень.

Фото: затримання зловмисників (mvs.gov.ua)

В поліції вже відкрите кримінальне провадження за ознаками ст. 189 КК України, в рамках якого проводяться подальші слідчі дії.

Нагадаємо, правоохоронці затримали заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за вимагання та одержання хабара від приватного підприємця.

Раніше РБК-Україна писало, що у Херсонській області поліція заарештувала учасників злочинної групи, які два роки вчиняли розбійні напади на оселі підприємців.