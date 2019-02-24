ДБР затримало на хабарі командира військової частини

Зловмисник вимагав "відкат" у сумі 10 тис. доларів

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе мельницком, разоблачили командира одной из военных частей в вымогательстве от представителя коммерческой структуры 10 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы ГБР.

Как отмечается, по предварительным данным, руководитель воинской части вымогал у одной из коммерческих структур так называемый "откат" в сумме 10 тыс. долларов за заключенные в 2018 году контракты по поставке оборудования видеонаблюдения на территорию этой части. В дальнейшем ресничный компании обещал оказать содействие в заключении новых контрактов за так называемые "откаты" в размере 10% от суммы сделки.

Командира воинской части задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7 тыс. долларов. Получение 3 тыс. долларов правоохранители задокументировали ранее.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос вручения задержанному уведомление о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 статьи 368 (Получение ххабара) Уголовного кодекса Украины), а также избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Фото: задержание взяточника (dbr.gov.ua)

РБК-Украина писало, что в Запорожской области следователи Государственного бюро расследований задержали военного комиссара во время получения взятки за непризов на военную службу.

Ранее ГБР задержали на вымогательстве и получении взятки следователя Ирпенского отдела участка ГУ НП в Киевской области.