ДБР затримало на хабарі командира військової частини

Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

Зловмисник вимагав "відкат" у сумі 10 тис. доларів

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у місті мельницькому, викрили командира однієї з військових частин на вимаганні від представника комерційної структури 10 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР.

Як зазначається, за попередніми даними, керівник військової частини вимагав у однієї з комерційних структур так званий "відкат" у сумі 10 тис. доларів за укладені в 2018 році контракти з постачання обладнання відеоспостереження на територію цієї частини. В подальшому війковий обіцяв компанії сприяти в укладанні нових контрактів за так звані "відкати" у розмірі 10% від суми угоди.

Командира військової частини затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7 тис. доларів. Отримання 3 тис. доларів правоохоронці задокументували раніше.

Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання вручення затриманому повідомлення про підозру у вимаганні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 статті 368 (Одержання ххабара) Кримінального кодексу України), а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

РБК-Україна писало, що у Запорізькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали військового комісара під час отримання хабара за непризов на військову службу.

Раніше ДБР затримано на вимаганні та одержанні хабаря слідчого Ірпінського відділу поліціі ГУ НП у Київській області.