ДБР затримало офіцера Міноборони за хабар

У Хмельницькому слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі офіцера Міністерства оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що посадовець одного з відділень зонального відділу військової служби правопорядку Міноборони вимагав та одержав 84 тис. гривен від військового однієї із військових частин Вінницької області.

"За "винагороду" офіцер обіцяв включити потерпілого до списку осіб на відрядження у складі миротворчої місії ООН в Республіці Конго", - розповіли у ДБР.

Офіцера затримали відразу після одержання ним грошей на банківську картку. Військовому загрожує від 5 до 10 років в’язниці з конфіскацією майна. Керівництво досудовим розслідуванням у кримінальній справі за вказаним фактом здійснюватиме прокуратура Вінницької області.

Нагадаємо, у лютому співробітники військової прокуратури затримали на хабарі у 5 тисяч доларів директора одного з заводів концерну “Укроборонпром”.

Також РБК-Україна повідомляло, що НАБУ викрило п'ятьох людей в організації корупційної схеми в державному підприємстві "Електроважмаж".