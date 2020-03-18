НАБУ викрито корупційну схему в "Електроважмаш" на понад 13 млн гривень

Ілюстративне фото (StatusQuo)

Керівництво держпідприємства через посередників продали за заниженою ціною запчастини реального сектору економіки

Національної антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило п'ятьох людей в організації корупційної схеми в державному підприємстві "Електроважмаж", що завдав збитки в 13,7 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як зазначили в НАБУ, в 2017 році посадові особи держпідприємства при посередництві підконтрольної їм компанії з Праги (Чехія), організували продаж запасних частин реального сектора економіки (Литва).

"Ті запчастини, які "Електроважмаш" продав чеської компанії за 600,3 тис. євро, остання перепродала литовської за майже вдвічі вищою ціною - 1,22 млн євро. В результаті ДП "Завод "Електроважмаш" недоотримав 13,7 грн, що підтверджено експертизами", - повідомили в НАБУ.

Повідомляється, що 17 березня п'ятьом особам повідомили про підозру у ч. ст 2.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України:

два заступника директора "Електроважмаш";

начальника управління "Електроважмаш";

кінцевого бенефіціара чеської компанії;

директор чеської компанії.

Розслідування здійснювалося з листопада 2017 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Харківській області служба безпеки України викрила масштабне привласнення коштів державного підприємства "Укрбургаз" на суму 7,5 млн гривень. Директор комерційної структури оголошено про підозру.

Також повідомлялося, що директора Шосткинського казенного заводу "Зірка" затримали на хабарі у 5 тисяч доларів. Дану суму чиновник одержав за укладання договору зберігання майна та оренди нежитлового приміщення, що входить до складу "Укроборонпрому".