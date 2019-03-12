ДБР з'ясує роль слідчих органів у корупції в оборонній сфері

Розслідуванням корупції в оборонній сфері займеться і ДБР

Государственное бюро расследований (ГБР) выяснит роль НАБУ, СБУ и прокуратуры в коррупции в оборонной сфере. Об этом в Facebook сообщила первый замглавы ГБР Ольга Варченко.

По ее словам, центральный аппарат ГБР начал расследование по материалам программы "Наші гроші". Она отметила, что из содержания журналистского расследования следует, что группа лиц вела разговор о передаче взяток должностным лицам ГПУ, СБУ, Фискальной службы и НАБУ за непривлечение их к уголовной ответственности за причастность к схеме между ООО "Оптимаспецдеталь " и предприятиями "Укроборонпрома".

Варченко отметила, что в случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко потребовал, чтобы Счетная палата провела ревизию контрактов и тайных документов в рамках скандала по поводу хищений на "Укроборонпроме".

До этого он также заявил, что аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна будет проведен до конца года.