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ДБР укомплектувало підрозділ з розслідування "справ Майдану"

Новини » Політика     11.01.2020 - 17:29
ДБР укомплектувало підрозділ з розслідування "справ Майдану"
Фото: Ірина Венедиктова (УНІАН)

Погоджено склад із 32 кандидатур слідчих та прокурорів ГПУ

Державне бюро розслідувань (ДБР) укомплектувало підрозділ з розслідування "справ Майдану". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Вказано, що склад із 32 кандидатур слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України погоджено до переведення на посади в ДБР.

"Ми забезпечили процесуальну участь цих фахівців в розслідуванні справ Майдану, результатів якого від нас очікує суспільство", - заявила т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

Підкреслюється, що організаційні заходи з переведення працівників Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які розслідували та здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, здійснені на виконання закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань".

Нагадаємо, т.в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедиктова найближчим часом подасть на розгляд президенту нову структуру відомства.

Як писало РБК-Україна раніше, до ДБР 2 січня призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану. Ним став Олександр Буряк, який до цього обіймав посаду заступника директора Державного бюро розслідувань.

Крім того, згідно прийнятих процесуальних рішень фактично передали за підслідністю до НАБУ 20 кримінальних проваджень. Процес передачі проваджень триває.

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