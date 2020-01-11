Фото: Ирина Венедиктова (УНИАН)

Согласован состав из 32 кандидатур следователей и прокуроров ГПУ

Государственное бюро расследований (ГБР) укомплектовало подразделение по расследованию "дел Майдана". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Указано, что состав из 32 кандидатур следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласован к переводу на должности в ГБР.

"Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", - заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Подчеркивается, что организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, расследовали и осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, совершенные во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований ".

Напомним, врио директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру ведомства.

Как писало РБК-Украина ранее, в ГБР 2 января назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

Кроме того, согласно принятым процессуальным решениям фактически передали по подследственности в НАБУ 20 уголовных производств. Процесс передачи производств продолжается.