У Києві викрили шахрая, який обіцяв за хабар працевлаштування в уряді

Фото: місце ДТП після погоні (facebook.com/police.polt)

Після отримання 25 тисяч доларів чоловік намагався втекти на автомобілі, але потрапив у ДТП

У Києві правоохоронці затримали особу, яка за 25 тисяч доларів хабара обіцяв вирішити питання працевлаштування в уряді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що чоловік обіцяв за гроші вирішити питання працевлаштування на посаду заступника керівника Аграрного фонду України.

"За попередньою інформацією, затриманий, представившись впливовою людиною, що має зв'язки в Кабінеті міністрів України та Офісі президента, за гроші запропонував особі вирішити питання про працевлаштування на посаду заступника керівника Аграрного фонду України. Після отримання у власному автомобілі грошей чоловік намагався втекти, проте не впорався з керуванням і зіткнувся з металевою опорою", - повідомили в Офісі генпрокурора.

На даний момент проходять обшуки за місцем проживання фігуранта. Вирішується питання про повідомлення йому підозри у шахрайстві, скоєному у великому розмірі (ч. 4 ст. 190 КК України), та обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна писало, що фігуранти скандальних плівок з Денисом Єрмаком - братом глави Офісу президента - заявили, що зібрали для нього нібито до 100 тис. доларів від людей, які претендували на високі посади.

Також повідомлялося, що служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.