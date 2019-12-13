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ДБР повідомило про підозру колишньому в. о. голови правління "Банк Михайлівський"

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 15:36
ДБР повідомило про підозру колишньому в. о. голови правління "Банк Михайлівський"
Фото: банк "Михайлівський" (з відкритих джерел)

Колишній в. о. голови правління банку підозрюється в розкраданні понад 870 млн гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому виконуючому обов'язки голови правління ПАТ "Банк Михайлівський", який підозрюється в розкраданні понад 870 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника директора ДБР Ольги Варченко Facebook.

За словами Варченка, керівник банку під виглядом кредитів вивів з банку 870,1 млн гривень.

"За попередньою версією слідства, топ-менеджер зловживав своїм службовим становищем і безпідставно видав кредити кільком підставним фірмам на загальну суму понад 870,1 мільйона гривень. Тобто, у формі кредитів він просто вивів гроші з банку, завдавши великої шкоди державі, а саме - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - повідомила Варченко.

Нагадаємо, колишнього голову банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко звинуватили в розкраданні 870 млн гривень банківських коштів та доведення банку до неплатоспроможності в 2016 році. У січні 2017 року Дорошенко був затриманий.

В кінці листопада 2018 року прокуратура направила в суд обвинувачення проти 6 фігурантів справи про розкрадання в банку "Михайлівський". Звинувачення були спрямовані у відношенні голови правління ПАТ "Банк Михайлівський", членів правління, начальника департаменту та секретаря кредитного комітету.

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