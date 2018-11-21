ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Прокуратура направила до суду обвинувачення щодо керівників банку "Михайлівський"

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 12:31
Прокуратура направила до суду обвинувачення щодо керівників банку "Михайлівський"
Фото: банк "Михайлівський" (з відкритих джерел)

Правоохоронці розслідують розкрадання коштів у банку

Прокуратура Києва направила до суду обвинувачення щодо 6 фігурантів справи про розкрадання у банку "Михайлівський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

Як зазначається, наразі проводиться розслідування щодо службових осіб банку та його акціонерів за фактами розкрадання коштів.

"На сьогодні завершено розслідування одного з вказаних проваджень та 20 листопада 2018 року скеровано до суду обвинувальний акт відносно 6 його фігурантів, а саме голови правління ПАТ "Банк Михайлівський", членів правління, начальника департаменту та секретаря кредитного комітету", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чиновники розробили злочинний план виведення активів з банку. Чиновники, використовуючи службове становище, видавали кредити підконтрольним юридичним особам для використання їх в інтересах власників банку, чим спричинили шкоду в розмірі понад 200 млн гривень. Наразі шістьом фігурантам пред’явлено обвинувачення у вчиненні зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364-1 КК України) та підробленні офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Як зазначається, матеріали за підозрою ще трьох членів правління банку, причетних до злочину, виділено в окреме провадження, оскільки вони знаходяться у розшуку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура підозрює екс-голову банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка у розкраданні 870 млн гривень банківських коштів та доведення банку до неплатоспроможності. У січні 2017 року Дорошенко був затриманий.

Суд скасував рішення про відвід експерта у справі "Стіни" Поліція встановила схему розкрадання коштів ДСК "Чорноморське морське пароплавство"
Новини України розкраданняБанк Михайлівський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся