Прокуратура направила до суду обвинувачення щодо керівників банку "Михайлівський"

Фото: банк "Михайлівський" (з відкритих джерел)

Правоохоронці розслідують розкрадання коштів у банку

Прокуратура Києва направила до суду обвинувачення щодо 6 фігурантів справи про розкрадання у банку "Михайлівський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

Як зазначається, наразі проводиться розслідування щодо службових осіб банку та його акціонерів за фактами розкрадання коштів.

"На сьогодні завершено розслідування одного з вказаних проваджень та 20 листопада 2018 року скеровано до суду обвинувальний акт відносно 6 його фігурантів, а саме голови правління ПАТ "Банк Михайлівський", членів правління, начальника департаменту та секретаря кредитного комітету", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чиновники розробили злочинний план виведення активів з банку. Чиновники, використовуючи службове становище, видавали кредити підконтрольним юридичним особам для використання їх в інтересах власників банку, чим спричинили шкоду в розмірі понад 200 млн гривень. Наразі шістьом фігурантам пред’явлено обвинувачення у вчиненні зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364-1 КК України) та підробленні офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Як зазначається, матеріали за підозрою ще трьох членів правління банку, причетних до злочину, виділено в окреме провадження, оскільки вони знаходяться у розшуку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура підозрює екс-голову банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка у розкраданні 870 млн гривень банківських коштів та доведення банку до неплатоспроможності. У січні 2017 року Дорошенко був затриманий.