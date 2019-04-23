ДБР повідомила про підозру екс-керівнику Держслужби у справах ветеранів

Фото: оголошення підозри (dbr.gov.ua)

Його підозрюють у сприянні розкраданню 22 млн гривень

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому голові Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО за фактом службової недбалості, наслідком якої стало розкрадання 22 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Наразі вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Слідчими ДБР встановлено, шо у 2015 році Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників АТО було укладено договори з суб’єктами господарської діяльності про фінансування за бюджетні кошти заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.

Керівники згаданих суб’єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів, надали завідомо неправомірні відомості в актах приймання-передачі наданих за договорами послуг. Зокрема, було вказано недостовірні дані щодо кількості учасників АТО, яким нібито було надано послуги з психологічної реабілітації, а також щодо обсягу таких послуг.

За даними слідства, екс-голова Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО, проявляючи службову недбалість, не перевірив достовірність відомостей, зазначених в актах приймання-передачі наданих послуг, та затвердив їх.

Фото: оголошення підозри (dbr.gov.ua)

Таким чином, екс-керівник відомства тривало не виконував свої службові обов’язки належним чином. Цим самим він фактично сприяв можливості привласнення бюджетних коштів у сумі понад 22 млн грн, виділених для реалізації бюджетної програми з реабілітації військових.

Наразі слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, спільно зі співробітниками СБУ проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання осіб, причетність яких до вказаних правопорушень перевіряється.

Раніше повідомлялося, що сьогодні ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проводить обшуки в НАБУ в рамках розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання в "Укроборонпромі".