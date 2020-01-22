ДБР збирається передати в суд одну зі "справ Майдану"

Спеціальний слідчий підрозділ Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо справ Майдану поінформував родини Героїв Небесної сотні та їхніх захисників про перші результати роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що наразі відбувається приймання відповідних кримінальних проваджень від Офісу генпрокурора.

"Спеціальний слідчий відділ Державного бюро розслідувань був остаточно укомплектований лише 11 січня 2020 року. До бюро були переведені слідчі та прокурори Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які займалися розслідуванням злочинів вчинених під час Революції гідності. Не зважаючи на короткий термін роботи підрозділу, наразі слідчі ДБР вже готуються до скерування однієї із справ до суду", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що тривалість процесу пов’язана з великою кількість епізодів та речових доказів у справах. По прийнятих провадженнях формуються плани подальших слідчих дій, щоб забезпечити якісні результати у розслідуванні справ Майдану.

Нагадаємо, слідчий ДБР Артем Яблонський заявив, що перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков не має відношення до розслідувань справ Майдану. За його словами, розподілені функції та повноваження між заступниками директора ДБР, і Бабіков не має жодного відношення до розслідування справ Майдана.

Раніше повідомлялося, що заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР) може стати адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Олександр Бабіков. Наголошувалося, що у разі призначення, на Бабікова буде покладено аудит справ Майдану, коли ДБР їх отримає.

Як писало РБК-Україна раніше, ДБР 2 січня призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану. Ним став Олександр Буряк, який до цього обіймав посаду заступника директора ДБР.