В горсовете Ужгорода проходят обыски

Фото: Ужгородский городской совет (facebook.com)

Обыски проводят по делу о выделении земельных участков в 2014 году

В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками Государственного бюро расследований (ГБР) и Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу горсовета в Facebook.

Сообщается, что обыски проходять по делу о выделении земельных участков в 2014 году Ужгородской городской советом предыдущего созыва.

Напомним, следователи СБУ и ГБР 31 октября провели обыски на территории Николаевской таможни. Сообщалось, что обыски связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

По словам начальник Николаевской таможни Государственной фиксальной службы Романа Криля, он лично предоставил информацию о возможных неправомерных действий предыдущего руководства таможни.

Также РБК-Украина сообщало, что 29 октября у бывшего нардепа Богдана Дубневича прошли обыски. Позже в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по факту отмывания доходов, которые были получены преступным путем, уклонения от уплаты налогов, а также недостоверного декларирования со стороны Богдана и Ярослава Дубневичей.