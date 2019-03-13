ДБР розслідує можливу підготовку замахів на лідерів "Нацкорпусу"

У ДБР відкрили кримінальне провадження

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют возможную подготовку заместителем председателя СБУ физического уничтожения лидеров политической партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

В ГБР открыли уголовное производство. В ведомство обратился заместитель председателя СБУ, которого народный депутат Украины во время пресс-конференции 11 марта обвинил в подготовке этого преступления.

"Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту приготовления к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием или угрозой применения насилия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черкассах во время акции националистов организации "Национальные дружины", которые требовали арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына, произошли столкновения с правоохранителями. После этого Нацполиция Украины открыла 2 уголовных производства по факту столкновений.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пророссийские силы не стояли за акциями "Национального корпуса", которые состоялись в субботу 9 марта в Киеве и Черкассах.