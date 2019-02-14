ДБР розслідує можливе відмивання коштів "Батьківщиною"

Журналісти раніше виявили невідповідність у фінансових звітах партії

Госбюро расследований открыло дело о возможном отмывании средств партией "Батькивщина" кандидата на президентские выборы 2019 Юлии Тимошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bihus.Info.

Сообщается, что суд обязал ГБР открыть дело по факту возможного отмывания средств, а в бюро подтвердили, что досудебное расследование идет. Отметим, согласно расследованию Bihus.Info, между отчетом "Батькивщины" и реальными взносами есть существенные несоответствия. Согласно отчетам 2016-2017 годов партия получала по несколько тысяч гривен от пенсионеров, которые впоследствии заявили, что перечисляли всего по 2, 4 или 10 гривен.

Кроме того, сообщается о случаях, когда заявленные доноры вообще опровергали внесение средств и не имели отношения к партии.

Напомним, ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) распределило бюджетные средства на финансирование деятельности шести парламентских партий в 2019 году. В частности, на работу ВО "Батькивщина" выделили 37,317 млн гривен.

До этого агентство выявило нарушения в финансовых отчетах 5 парламентских партий.