ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

НАЗК розподілило кошти на фінансування партій в 2019

Новини » Фінанси    24.01.2019 - 13:21
НАЗК розподілило кошти на фінансування партій в 2019
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

На фінансування партій в 2019 виділено понад 565 млн гривень

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) розподілило бюджетні кошти на фінансування діяльності шести парламентських партій в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАЗК.

Зазначимо, всього на фінансування партій в поточному році виділено понад 565 млн гривень, у тому числі із коштами за збереження гендерного балансу. Кошти розподілили наступним чином:

  • Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 143,366 млн гривень;
  • "Народний фронт"- 145,453 млн гривень;
  • Об'єднання "Самопоміч"- 72 млн гривень;
  • "Опозиційний блок"- 62 млн гривень;
  • "Радикальна партія Олега Ляшка"- 49 млн гривень;
  • ВО "Батьківщина" - 37,317 млн гривень.

Крім того, за збереження гендерного балансу "Самопоміч" додатково отримає 56,568 млн гривень.

НАЗК розподілило кошти на фінансування партій в 2019

Фото: розподіл коштів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК виявило недостовірні дані в деклараціях 5 посадових осіб.

До цього агентство продовжило термін подачі звітів політичних партій до 11 лютого 2019 року. Зазначимо, раніше були перевірені 276 фінансових звітів за III квартал 2018 року, виявлено порушення у звітах 43 політичних партій.

 

Міністра культури викликали в НАЗК
Новини України фінансипартияНАПК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся