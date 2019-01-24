НАЗК розподілило кошти на фінансування партій в 2019

На фінансування партій в 2019 виділено понад 565 млн гривень
Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) розподілило бюджетні кошти на фінансування діяльності шести парламентських партій в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАЗК.
Зазначимо, всього на фінансування партій в поточному році виділено понад 565 млн гривень, у тому числі із коштами за збереження гендерного балансу. Кошти розподілили наступним чином:
Крім того, за збереження гендерного балансу "Самопоміч" додатково отримає 56,568 млн гривень.
Фото: розподіл коштів
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК виявило недостовірні дані в деклараціях 5 посадових осіб.
До цього агентство продовжило термін подачі звітів політичних партій до 11 лютого 2019 року. Зазначимо, раніше були перевірені 276 фінансових звітів за III квартал 2018 року, виявлено порушення у звітах 43 політичних партій.