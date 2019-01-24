НАЗК розподілило кошти на фінансування партій в 2019

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На фінансування партій в 2019 виділено понад 565 млн гривень

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) розподілило бюджетні кошти на фінансування діяльності шести парламентських партій в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАЗК.

Зазначимо, всього на фінансування партій в поточному році виділено понад 565 млн гривень, у тому числі із коштами за збереження гендерного балансу. Кошти розподілили наступним чином:

Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 143,366 млн гривень;

"Народний фронт"- 145,453 млн гривень;

Об'єднання "Самопоміч"- 72 млн гривень;

"Опозиційний блок"- 62 млн гривень;

"Радикальна партія Олега Ляшка"- 49 млн гривень;

ВО "Батьківщина" - 37,317 млн гривень.

Крім того, за збереження гендерного балансу "Самопоміч" додатково отримає 56,568 млн гривень.

Фото: розподіл коштів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК виявило недостовірні дані в деклараціях 5 посадових осіб.

До цього агентство продовжило термін подачі звітів політичних партій до 11 лютого 2019 року. Зазначимо, раніше були перевірені 276 фінансових звітів за III квартал 2018 року, виявлено порушення у звітах 43 політичних партій.