ДБР розслідує поставки обладнання для ВМФ Росії українськими підприємствами

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили схему вивозу продукції подвійного призначення до Військово-морського флоту (ВМФ) Росії українськими підприємствами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, колишні працівники підприємства в місті Мелітополь, яке виробляло та експортувало продукцію в Росію, налагодили схему постачання продукції подвійного призначення у ВМФ Росії і створили ряд фірм-"прокладок" на території України і РФ.

Повідомляється, що підприємці вступили в змову з митниками і планували вивезти виготовлене обладнання під виглядом товарів цивільного використання без належного митного оформлення і контролю.

ДБР провели ряд обшуків у приміщеннях Державної митної служби, за місцем розташування виробничих приміщень і офісів суб'єктів господарювання, а також за місцем проживання підприємців. Слідчі вилучили обладнання та технічну документацію.

Слідчі ДБР відкрили провадження за кваліфікаціями "порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю" і "зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

Нагадаємо, глава ДБР Роман Труба заявив, що розпочато оголошення підозр і оголошено підозри п'яти високопоставленим чиновникам Міністерства оборони України, які відповідальні за закупівлю бракованих бронежилетів.

Також РБК-Україна повідомляло, що слідчі ДБР повідомили про підозру у шахрайстві співробітникові Служби безпеки України і колишньому поліцейському.