Порошенко заявив про "політичні переслідування"

Фото: Петро Порошенко (dsns.gov.ua)

Порошенко заявив, що ряд розслідувань проти нього свідчить про старт парламентської виборчої кампанії

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ряд розслідувань, які були розпочаті після закінчення терміну його президентських повноважень, свідчать про старт парламентської виборчої кампанії. Про це він заявив журналістам у Києві, передає РБК-Україна.

Також Порошенко не виключив появу нових кримінальних проваджень, у яких він може фігурувати.

"Я оцінюю ці політичні переслідування так: перше - це є ознакою початку парламентської виборчої кампанії. Друге - я дуже уважно стежу за тими звинуваченнями, які йдуть не від моїх ворогів, а від ворогів України. Якщо скарга подається у слідчі органи на те, що українські військові кораблі, які йшли обороняти Азовське узбережжя Маріуполя в рамках рутинної ротації, - це провокація проти РФ і спроба перекласти відповідальність з боку РФ - країни-агресора", - сказав Порошенко.

Крім того, Порошенко вважає, що "противники збираються притягнути мене до відповідальності за підписання закону про мову - я теж готовий за це нести відповідальність".

На Книжковому Арсеналі на прохання журналістів прокоментував політичну ситуацію в країні. Був неприємно здивований дивною позицією, що питання так званих «мирних урік з Росією» має вирішуватися на референдумі. У країні є побоювання, що це – капітуляція, а ніяка не «мирна угода». Дуже радив би команді нового Президента розвіяти ці чуйні, які були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, що напряму загрожує цілісності та суверенітету нашої держави. Впевнений, що треба зберігати напрацьовані за 5 років позиції: Україна – понад усе, Росія – агресор, а світова солідарність з Україною має бути міцною, як при Порошенку. Також попри розпуск Верховної Ради новим Президентом у порушення положень Конституції, моя команда братиме участь у виборах до Парламенту і переможе у виборах. Найближчим часом ми зберемо з'єднання з'їзд партії, на якому відбудеться дуже серйозне оновлення і партії, і партійного списку. Закликаю усі демократичні сили негайно почати переговори щодо формату участі у парламентських виборах. Маємо не допустити реваншу. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 22 травня 2019 р.

Нагадаємо, сьогодні САП відкрила кримінальне провадження за фактами можливої злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України, які нібито координувалися п'ятим президентом України Петром Порошенком і народним депутатом Ігорем Кононенко.