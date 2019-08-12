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ДБР проводить обшуки на митниці через схеми з імпортом авто

Новини » Надзвичайні події    12.08.2019 - 17:17
ДБР проводить обшуки на митниці через схеми з імпортом авто
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обшуки на Волинській митниці проводять через схеми на 190 млн гривень

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки на Волинській митниці через схеми з імпортом авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника голови ДБР Ольги Варченко.

За її словами, слідчі ДБР проводять сім санкціонованих обшуків на митницях, митних постах та відділах митного оформлення у Волинській області. Обшуки проходять в рамках розслідування схеми із заниженням митної вартості транспортних засобів, які імпортувалися з підробленими документами. Крім того, в документах вказували неправдиві дані про відправника та одержувача.

При цьому, за даними слідства, митники отримували за такі "послуги" свій відсоток. Як наслідок, діяльність конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 млн гривень.

ДБР проводить обшуки на митниці через схеми з імпортом авто

 

Нагадаємо, на початку серпня слідчі ДБР прийшли з обшуками в одну з місцевих прокуратур Дніпропетровської області та відділи поліції. Обшуки проводилися в рамках перевищення влади працівниками прокуратури.

 

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