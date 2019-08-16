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ДБР проводить обшуки в Одеській облраді

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 13:31
ДБР проводить обшуки в Одеській облраді
Фото: обшуки в Одеській облраді (048.ua)

Обшук, зокрема, проводять у кабінеті голови облради

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Одеській обласній раді. Про це повідомляє місцеве видання 048.ua.

Фото: обшуки в Одеській облраді

Зазначено, що глава обласної ради, який поки ще не склав повноваження, веде сесію, а в його кабінеті проводять обшук.

Видання відзначає, що спочатку про те, що в будівлю обласної ради входять співробітники Державного бюро розслідувань, повідомив журналіст Григорій Козьма.

Крім того, співробітники поліції, які чергують біля будівлі облради, підтвердили журналістам видання інформацію про те, що в будівлю увійшли співробітники ДБР, однак куди і навіщо не пояснили.

Також зазначається, що біля кабінету голови облради Анатолія Урбанського сидять співробітники правоохоронних органів і нікого не пропускають. За їх словами, йде обшук.

Як писало РБК-Україна раніше вранці, позачергова сесія Одеської обласної ради 16 серпня почалася з бійки. На сесії мали обрати нового главу замість Урбанського, який обраний до Верховної ради.

Нагадаємо, глава Одеської облради Анатолій Урбанський був обраний народним депутатом в окрузі №143.

Відзначимо, у 2014 році голова Одеської обласної ради Олексій Гончаренко склав з себе повноваження у зв'язку з обранням народним депутатом до українського парламенту.

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